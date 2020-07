"Wie gehen wir mit Schuld um?" "Die Frage" wagt spannendes Experiment

Wie entstehen Schuldgefühle und was machen sie mit einem Menschen? In der aktuellen Reihe beschäftigt sich das funk-Format "Die Frage" mit dem Thema Schuld und wie wir damit umgehen. Reporter Frank Seibert spricht mit Menschen, die aufgrund verschiedenster Ereignisse in ihrem Leben Schuldgefühle haben, und zeigt, wie sie es schaffen, damit zu leben.