Große Publikumsaktion Mitmischen! – Programm machen beim BR

Mehr Dialog mit dem Publikum, mehr Einblick in die journalistische Arbeit, mehr Transparenz – vom 3. bis 6. Juni öffnet sich der Bayerische Rundfunk in einer großen Aktion seinen Hörern, Zuschauern und Usern. Rund 300 Menschen aus ganz Bayern können in mehr als 50 BR-Redaktionen miterleben, wie Nachrichten entstehen, wie Regionalberichte ins Programm kommen, sie können Themen vorschlagen, Texte schreiben, das Musikprogramm zusammenstellen oder Interviews führen. Das Motto: Nicht nur zuschauen, sondern selbst tatkräftig „Mitmischen – Programm machen beim BR“.

Ziel der Aktion ist es, vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um Journalismus und die Bedeutung von Medien einen realistischen Einblick in die alltägliche Redaktionsarbeit zu geben und Transparenz zu schaffen.

"Die Aktion ist weit mehr als ein Blick hinter die Kulissen. Die Teilnehmer können in den Redaktionen mitarbeiten, wir stellen uns allen Fragen, freuen uns auf Anregungen und Kritik. Diese Transparenz schafft Vertrauen. Und wir erfahren, was unser Publikum bewegt und können das in unseren Programmen und Angeboten umsetzen." BR-Intendant Ulrich Wilhelm

Aktiv mitmachen und mitreden

Im BR beteiligen sich alle Radiowellen von Bayern 1 bis B5 aktuell und BR Heimat. Außerdem viele Sendungen wie quer, Wir in Bayern, Capriccio, die aktuellen Redaktionen wie Rundschau und Abendschau, die Internet-Nachrichtenredaktion BR24 oder die News-WG, das BR-Nachrichtenangebot auf Instagram. Fast alle BR-Standorte in Bayern sind dabei: Die Redaktionen in München, die Regionalstandorte in Würzburg, Nürnberg, Regensburg und Augsburg und kleinere Studios von Coburg bis Murnau.

Extra-Ausgabe von „jetzt red i“ am 5. Juni 2019 im BR Fernsehen

In der Sendung „jetzt red i extra: Publikumsaktion Mitmischen – sagen Sie dem BR Ihre Meinung!“ am Mittwoch, 5. Juni 2019, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit BR-Intendant Ulrich Wilhelm und Programmverantwortlichen. Interessierte können online mitdiskutieren unter BR24.de oder per Mail an jetztredi@br.de.







Die Aktion „Mitmischen!“ findet zum zweiten Mal statt. Bei der Premiere 2018 hatten sich rund 300 Menschen beteiligt. Viele Anregungen sind in den Programmen aufgegriffen worden.

Weitere Informationen auf BR.de/mitmischen.