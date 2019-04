Bayerischer Rundfunk Programmänderungen zum Tod von Hannelore Elsner

Alles Liebe

Fernsehfilm, D 2009



Buch: Beate Langmaack

Regie: Kai Wessel

Mit Hannelore Elsner, Karoline Eichhorn, Axel Schreiber, Julia Brendler, Ricarda Zimmerer und anderen



Die Geschwister Kathrin (37, Karoline Eichhorn), Nettchen (34, Julia Brendler) und Laurenz (27, Axel Schreiber) verbindet vor allem das angespannte Verhältnis zu ihrer Mutter Irma (Hannelore Elsner). Und ausgerechnet die wird bald 65. Was aber schenkt man einer Frau, der man das ganze Jahr über versucht aus dem Weg zu gehen, die selbst keine Lust hat auf diesen Geburtstag und darauf, auf ihr Leben zurückzuschauen? Um sie an ihrem Geburtstag ein wenig aufzuheitern, beschließen die erwachsenen Kinder, gemeinsam mit Irma in ihr altes Ferienhaus am See zu fahren. Denn hier, so glauben sie, verbrachte man glücklichere Tage. Damals, als der Vater noch lebte. Doch was als fröhliches Beisammensein im Kreise der Familie geplant ist, artet schon bald aus in ein Chaos voller verdrängter Gefühle und gegenseitiger Schuldzuweisungen – und am Ende geht es doch um die Chancen, die eine solche Begegnung für alle bereithält.