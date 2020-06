Die Welt des Kinderfernsehens trifft sich in diesem Jahr digital Virtueller PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2020

Erstmalig kann der Wettbewerb corona-bedingt nicht im Bayerischen Rundfunk durchgeführt werden. Vom 5. bis 11. Juni werden sich daher über 1000 Kinderfernsehschaffende von 700 Fernsehorganisationen und Produktionsfirmen aus 95 Ländern auf digitalen Plattformen treffen, gemeinsam Kinderprogramme per Stream schauen und diskutieren, und am Ende die besten Programme über eine Online-Abstimmung auszeichnen.

98 Kinderprogramme aus 69 Ländern haben es in die Finalrunde des etablierten Wettbewerbs geschafft, der mit 56 Jahren das älteste Kinderfernsehfestival der Welt ist. Neben den Hauptkategorien des Festivals, die sich in fiktionale und non-fiktionale Formate sowie in Altersgruppen unterteilen, gibt es auch einen Preis für das beste Kurzprogramm. UNICEF und UNESCO verleihen Sonderpreise, und gibt es einen „Gender Equity Preis“ für eine Sendung, die sich innovativ mit Geschlechterrollen auseinandersetzt.

Die internationalen Festivalteilnehmer und -teilnehmerinnen können die Wettbewerbsprogramme auf einer Streamingplattform abrufen und dort auch kommentieren. In virtuellen Q&A-Sessions kommen die Macherinnen und Macher der Kindersendungen zu Wort, liefern Hintergrundinformationen zu ihren Programmen und stellen sich den Fragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Abstimmung über die Gewinner erfolgt durch ein „Online-Voting“, zu dem alle akkreditierten Festivalteilnehmer und -teil-nehmerinnen eingeladen sind.

Die Zielgruppe selbst wird ebenfalls aktiv: Eine deutsche Kinderjury und eine internationale Jugendjury verleihen eigene Preise. Auch die jungen Jurys standen vor der Herausforderung, ihre Arbeit auf digitalen Wegen zu stemmen: Selbstständiges Online-Sichten der Festivalbeiträge und Diskutieren mit den jungen Jurykolleginnen und Kollegen per Videokonferenz war im Vorfeld des Festivals angesagt und wurde von den Kindern und Jugendlichen mit eindrucksvoller Konsequenz durchgezogen.

Traditionell bietet das PRIX JEUNESSE-Festival den Kinderfernsehmacherinnen und -machern spannende Einblicke in aktuelles Forschungswissen, speziell aufbereitet für die Praxis. So auch in dieser besonderen Edition: Im März hat das Festival spontan sein Festivalthema auf die aktuelle Krise ausgerichtet. „Separated by Crisis; Together in Commitment to Children“ lautet das Motto. In der Festivalwoche wird es zwei Informationsveranstaltungen geben, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Kinder weltweit die Krise erleben und wie Kinderfernsehen ihnen durch diese herausfordernde Zeit helfen kann.

Glanz und Glamour darf auch in der virtuellen Festivalvariante nicht fehlen. Am Nachmittag des 11. Juni werden die Preise an die besten Kinderprogramme der letzten zwei Jahre verliehen. Die Show wird per Live-Stream auf www.prixjeunesse.de übertragen, die Gewinner und Gewinnerinnen werden per Videocall zugeschaltet. Ganz auf der Linie der Oscars wird es heißen, "And the winner is…!" Einen PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL zu gewinnen, gilt als die höchste Qualitätsauszeichnung der Branche.