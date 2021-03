BR-KLASSIK / ARTE Live-Übertragung der Münchner "Rosenkavalier"-Premiere

In München, dem Geburtsort des Komponisten Richard Strauss, genießt der "Rosenkavalier" Kultstatus. Daher werden besonders hohe Erwartungen an die Interpretation von Regisseur Barrie Kosky und Vladimir Jurowski am Pult gestellt, der seine erste Premiere als designierter Generalmusikdirektor dirigiert.

Vor fast einem halben Jahrhundert, im Jahr der Olympischen Spiele in München (1972), war an der Bayerischen Staatsoper die letzte Neuinszenierung des "Rosenkavalier" zu sehen, von Otto Schenk in der nostalgischen Ausstattung von Jürgen Rose in Szene gesetzt und von Carlos Kleiber dirigiert. Erst während seiner letzten Spielzeit an der Isar wagt Staatsintendant Nikolaus Bachler jetzt, die Lieblingsproduktion vieler Münchner Opernfans neu in Szene zu setzen. Mit Barrie Kosky hat er einen der angesehensten Regisseure engagiert. Am Dirigentenpult steht der designierte Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski. Eine Überraschung ist die Besetzung der Marschallin mit Marlis Petersen, die sonst mit völlig anders gearteten Rollen in Verbindung gebracht wird, etwa Salome oder Lulu. Die junge Mezzosopranistin Samantha Hankey übernimmt die Titelpartie, der Bassist Christof Fischesser den Baron Ochs auf Lerchenau. Außerdem gehören u. a. Katharina Konradi (Sophie) und Johannes Martin Kränzle (Faninal) zum hochkarätigen Ensemble.