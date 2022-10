Bayerischer Rundfunk BR-Podcasts u. a. mit Judith Holofernes bei "Eltern ohne Filter" und der Geschichte der elektronischen Musik

Eltern ohne Filter

Staffel 16, bereits jetzt in der ARD Audiothek

Mütter und Väter erzählen ungefiltert von ihrem Leben als Eltern. Vom irrsinnigen Glück. Vom ganz normalen Wahnsinn. Und von ihren dunklen Momenten. Der Podcast für Eltern ist ein Dauerbrenner unter den BR-Podcasts. In der laufenden 16. Staffel kommen namhafte Gäste zu Wort: Sängerin Judith Holofernes erzählt von ihrem Weg zu einer authentischen Mutterschaft. Autorin Teresa Bücker spricht darüber, welche Rolle Zeitmangel in ihrer und anderen Familien spielt. Und Kinderbuchautorin Margit Auer ("Die Schule der magischen Tiere") verrät, wie sie als Mutter von drei Söhnen im Grundschulalter als Autorin durchstarten konnte. Weitere Themen in der Staffel: unerfüllte Kinderwünsche, wie es ist, jung Bonus-Vater zu werden, und was es bedeutet, wenn drei Erwachsene sich als Eltern gemeinsam um Kinder kümmern.

Kosmos Musik – Wissens-Podcast mit Suzanna Randall

Staffel 2 "ChorSingen", ab 13. Oktober in der ARD Audiothek

Cooler Chorsound, effektive Tipps für die Stimme und die pure Lust am Singen! Suzanna Randall taucht in der zweiten Staffel in die Welt der Chormusik ein. In ihrer Freizeit ist die Astrophysikerin und angehende Astronautin nämlich leidenschaftliche Chorsängerin. Nun forscht sie auf diesem Gebiet: Wie erreicht euer Chor den perfekten Klang? Was hilft eurer Stimme, wenn es vor dem Konzert im Hals kratzt? Und wie haltet ihr eure Stimme fit – auch im Alter? Suzanna befragt Expertinnen und Experten aus der Chorszene und Stimmforschung. Eine besondere Rolle spielt dabei auch der Chor des Bayerischen Rundfunks: Unter dem Motto "Das sagen die Profis" gewähren Mitglieder des Spitzen-Ensembles in jeder Folge einen Blick hinter die Kulissen und verraten exklusive Tipps und Tricks. Für alle, die mehr über das Phänomen Stimme erfahren wollen.

Klassik für Klugscheißer

Staffel 5, ab 14. Oktober in der ARD Audiothek

Mit ihrem Musikwissen prahlen, das können Laury und Uli ganz hervorragend: Sollte man betrunken komponieren? Wie macht man am besten Schluss (musikalisch gesehen, natürlich)? Was hat Joseph Haydn gegen Fakes unternommen? Klassik für Klugscheißer, der Podcast von BR-KLASSIK, holt wieder skurrile Geschichten aus den Untiefen der Klassischen Musik. Und wie immer noch so viel mehr! Warum die Festplatte explodiert, wenn ihr einen bestimmten Song abspielt, zum Beispiel. Oder ganz basic, aber wichtig: Was man über das Klavier unbedingt wissen sollte. Jeden zweiten Freitag mit einer neuen Folge!

Tanzbretter. Kleine Geschichte der elektronischen Musik und ihrer Clubs

Fünf Folgen, ab 24. Oktober exklusiv in der ARD Audiothek

Von Jens Balzer und Tobi Müller

Tanzen ist mehr als eine Körperbewegung. Wer je einen Rave erlebt hat, kennt das als ein immersives, grenzüberschreitendes Erlebnis. Grund genug, über die Geschichte und die Entwicklung der elektronischen Musik und der Clubs zu fachsimpeln. Host Jens Balzer ist einer der renommiertesten Popjournalisten. Ihm zur Seite steht Tobi Müller, der ein begeisterter Clubgänger und -tänzer sowie ebenfalls als Popjournalist tätig ist. Sie haben sich eine Reihe von hochkarätigen Gästen aus der Szene ins Studio geholt: die Produzentin Mo Loschelder, die Szenekritikerin Laura Ewert, den Berghain-DJ Krischan Mekswitat sowie die Journalistin Laura Aha. Mit Rainald Goetz feiern sie eine Musik, in der Deutschland eine "Großmacht" ist (DJ Hell). Aber selbst beim Feiern geht es auch darum, zwischen Mythos und Wirklichkeit zu unterscheiden.

Tatort Geschichte

Staffel 4, ab 28. Oktober in der ARD Audiothek

Eine Produktion von Bayern 2 mit der Georg-von-Vollmar-Akademie