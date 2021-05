Ab Freitag, 21. Mai 2021, in der ARD Audiothek BR bringt drei neue Kinderformate in die Podcast-Welt

Ab Freitag, 21. Mai 2021, sind die drei BR-Podcasts in der ARD Audiothek in der Rubrik "Kinder" abrufbar, ab 28. Mai dann auch auf BR Podcast und überall, wo es Podcasts gibt .

CheckPod – Der Podcast mit Checker Tobi

Der Checker zum Hören! Pro Folge checkt Tobi zusammen mit einem Kind drei Fragen zu einem Wissensthema. Lustige Experimente, kluge Experten und die schlaue Datenbank helfen ihnen dabei. Und am Schluss jeder Folge verrät Checker Tobi ein persönliches Geheimnis. Ob es um Bäume, Märchen oder Schleim geht – im CheckPod macht Wissen Spaß und gute Laune. In Folge 1 dreht sich alles ums Thema "Zähne", Folge 2 ums "Lachen".

Anna und die wilden Tiere – Der Podcast

Reporterin Anna reist um die Welt und kommt dabei Tieren ganz nah: vom Ameisenbär übers Känguru bis zum Zebra. In jeder Folge reisen die Hörerkinder mit ihren Ohren mit und lernen fremde Tiere und Kulturen auf allen Kontinenten kennen. Dabei packt Anna mit an – sie hilft beim Auswildern von Riesensalamandern und Feldhamstern, bekommt ihre erste Reitstunde und zählt die Hinterlassenschaften von Koalas. In Folge 1 ist sie zu Besuch bei Koalas, Wombats und Kängurus, in Folge 2 besucht sie Murmeltiere, Gämsen und Bartgeier.