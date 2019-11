zukunftschule Der BR-Podcast für Bildung mit Weitblick

In zehn Episoden schauen sich die BR-ReporterInnen Visionen für das Bildungssystem an, von Reformschulen über Lernhauskonzepte bis zu Szenarien aus der Zukunftsforschung. Sie treffen SchülerInnen der Fridays-for-Future-Bewegung, SchulleiterInnen und LehramtsstudentInnen und haben die großen Fragen im Blick: Welche Werte wollen wir als Gesellschaft unseren Kindern vermitteln – und was steht tatsächlich auf dem Lehrplan? Bilden wir unsere Lehrkräfte richtig aus? Welche "Best-Practice"-Beispiele aus ganz Deutschland gibt es? Wie muss die Schule der Zukunft aussehen? Was muss sich in der Bildungspolitik wirklich ändern?

#zukunftschule wird von einem Bildungsbeirat unterstützt. Er setzt sich aus LehrerInnen, Eltern, SchülerInnen sowie Bildungs- und ZukunftsforscherInnen zusammen und ist Test-, Review- und Begleitgruppe des Projektes.

#zukunftschule ist ein Projekt des Bayerischen Rundfunks und wird dort gemeinsam von der Redaktion Wissen und Bildung aktuell, dem Inforadio B5 aktuell und dem Referat Digitale Entwicklungen & Social Media durchgeführt.

