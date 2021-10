LGBTIQ*-Podcast "Willkommen im Club" Queere Politikerinnen und Politiker sprechen über ihre Erfahrungen

"In Alltagssituationen, also wenn ich mir einen Leihwagen mieten möchte oder einen Corona-PCR-Test benötige und hier meine Personalien offenlegen muss, komme ich gegenüber fremden Personen in die Situation, dass ich meinen trans* Hintergrund erklären und mich rechtfertigen muss. Das sind demütigende Situationen, von denen kriegt die Mehrheitsgesellschaft eigentlich überhaupt nichts mit. Irgendwann will man als trans* Person nicht mehr mit seinem 'dead name' konfrontiert werden. Das ist nicht mein Name und ich würde mir lieber meine Hand abhacken, als noch einmal mit einem falschen Namen zu unterschreiben."