Neuer Podcast B5 extra Coronavirus: Wege aus der Wirtschaftskrise

Die Krise betrifft uns alle, viele auch in wirtschaftlicher Hinsicht: Die Menschen, die kein Geld mehr verdienen, die Unternehmen, die bei laufenden Kosten keinen Umsatz machen. Geschäfte haben geschlossen, Veranstaltungen wurden abgesagt, die Deutschen dürfen nicht mehr reisen. Den Unternehmen fehlen die Kunden und vielfach fehlt auch ihr Material. Deutschland droht eine heftige Rezession. Wie wird es nach der Corona-Krise weitergehen? Welche Lösungen scheinen möglich? Für den Podcast "B5 extra Coronavirus: Wege aus der wirtschaftlichen Krise" sind zwanzig ausführliche Gespräche geplant.

Den Auftakt macht am 3. April Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur gesamtwirtschaftlichen Begutachtung. Seine als die fünf Wirtschaftsweisen bekannten Experten haben in dieser Woche ein Sondergutachten zu Corona vorgestellt. Im Gespräch mit Christine Bergmann beurteilt Feld die Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft so: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir aus dieser Krise wieder gestärkt hervorgehen, so wie wir die letzte Krise auch bewältigt haben.“

Warnung vor "Corona-Bonds"

Außerdem warnt Feld im Interview mit Christine Bergmann vor sogenannten Corona-Bonds. Eine gesamtschuldnerische Haftung hält er für gefährlich. Dagegen rät er dazu, den Rettungsschirm ESM aufzuspannen und daraus Kredite mit weniger strengen Auflagen zu vergeben.

Bundesregierung sollte bei Banken großzügig sein

Die Bundesregierung fordert er auf, gegenüber Banken großzügig zu sein: „Das heißt, man muss an der Stelle nachsteuern und sich bis zu einem bestimmten Volumen – bei den Schweizern sind das 500.000 Franken – sagen, wir übernehmen die Garantie für diese kleineren Kredite ohne Bonitätsprüfung vollständig.“