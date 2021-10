Christoph Süß: Podcast-Premiere mit Larissa Vassilian quer-Podcast "Nachmittags Schwimmschule"

Die Sendung "quer" ist bekannt für ihre politischen Analysen, ihre pointierte Satire und ihre regionalen Reportagen, dabei immer wochenaktuell. In "Nachmittags Schwimmschule" beleuchten Christoph Süß und Larissa Vassilian ab sofort alle zwei Wochen montags Trends und Themen, die latent aktuell und zeitlos relevant sind. Geplant sind zunächst acht Episoden. Zu hören bei BR Podcast und in der ARD Audiothek sowie überall, wo es Podcasts gibt.

Fernsehprofi trifft auf Podcast-Expertin:

Für "Nachmittags Schwimmschule" sitzt Christoph Süß in seiner Küche, während Larissa Vassilian in ihrem Schrank sitzt, denn da ist die Akustik bekanntermaßen am besten. Was im Fernsehen selten geht, wird so ganz einfach: Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind nah dabei, und manchmal wird es sogar heimelig und privat. Ein Laberpodcast? Nicht nur! Die "Schwimmschule" ist nicht nur Plauderei, sondern geht auch in die Tiefe. Und wie bei "quer" gewohnt, geht der Podcast-Produktion eine ausführliche Recherche voraus.