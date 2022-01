Neuer Wissens-Podcast von BR-KLASSIK "Kosmos Musik" mit Suzanna Randall

Sie möchte die erste deutsche Frau im Weltall werden, die Raumstation ISS ist das große Ziel, auf das Suzanna Randall seit vielen Jahren hinarbeitet. Ihre Begeisterung für den Kosmos teilt die in München lebende Astrophysikerin bereits als Buchautorin, Moderatorin des YouTube-Kanals "Terra X Lesch & Co" und als gefragter Talkshow-Gast mit einem Millionen-Publikum. Nun führt sie ihre wissenschaftliche Neugier auch in den "Kosmos Musik", denn Suzanna Randall ist ein leidenschaftlicher Musik-Fan, spielt Klavier und singt im Chor.

"Mir gefällt 'Kosmos Musik' deswegen so gut, weil ich in diesem Podcast meine beiden großen Leidenschaften, die Wissenschaft und die Musik, vereinen kann. Beide, Astronomie und Musik, haben etwas Transzendentes, holen uns komplett aus dem Alltag heraus und machen uns eigentlich zu Menschen. In jeder Podcast-Folge lerne ich im Gespräch etwas dazu – und habe auch noch richtig Spaß!"

Ab 27. Januar wird Suzanna Randall immer donnerstags im neuen Podcast von BR-KLASSIK musikalische Phänomene wissenschaftlich erklären, erforschen, hinterfragen. In jeder der zehn Folgen "Kosmos Musik" ist sie im Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin auf Spurensuche nach Rätseln, Geheimnissen und neuesten Erkenntnissen an der Schnittstelle zwischen Musik und Wissenschaft. Ziel ist, Kompliziertes verständlich zu machen, neue Erkenntnisse unterhaltsam zu vermitteln, Musik und Naturwissenschaft zusammenzubringen. So gibt etwa der Musikpsychologe Gunter Kreutz Einblick in seine Forschungen über die Auswirkungen des Singens auf die Gesundheit, die Musiksoziologin Rosa Reitsamer erklärt, wie musikalischer Geschmack entsteht, und der Neurophysiologe Eckart Altenmüller stellt klar, was wirklich dran ist am Mythos, dass Musik von Mozart intelligent macht.