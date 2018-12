Bayerischer Rundfunk Neuer Geschichten-Podcast für Kinder

Zu finden sind darin auch alle Ursendungen, die während der Weihnachtsferien in der Radio Revue auf Bayern 2 ausgestrahlt werden: etwa "Im Reich der Eiskönigin" von Renus Berbig am Heiligen Abend oder "They called him Bubble" von Silke Wolfrum und "Mü und die Weltraumpiraten" von Cee Neudert an den Weihnachtsfeiertagen.

So können Kinder unabhängig von Zeitzwängen in die Welt der fantastischen Geschichten eintauchen und die Ferien zu ihrer eigenen, langen Hörzeit machen.

Den neuen Podcast "Geschichten für Kinder" findet man in der BR Mediathek unter der Kategorie Familie: www.br.de/mediathek/podcast/kategorie/familie