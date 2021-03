“Follow4Follow” – Neuer PULS-Podcast Vreni Frost wagt Blick hinter die Kulissen der Influencer-Bubble

PULS, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, beschäftigt sich im neuen Podcast "Follow4Follow" mit der Frage, was im Hintergrund der Social-Media-Bubble passiert und setzt sich auch kritisch mit den Entwicklungen in der Branche auseinander. Dabei trifft Bloggerin und Podcast-Host Vreni Frost jede Woche Menschen aus der Influencer-Welt und spricht mit ihnen darüber, was sie antreibt, besonders bewegt und was ihre Communities aktuell beschäftigt. "Follow4Follow" gibt es ab sofort jeden Montag neu bei BR Podcast, in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.