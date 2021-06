BR Fernsehen Peter Alexander zum 95. Geburtstag

Peter Alexander war einer der beliebtesten Entertainer in Deutschland. Der Schauspieler, Pianist und Sänger wäre am 30. Juni 2021, 95 Jahre alt geworden. Der Bayerische Rundfunk strahlt zu seinem Ehrentag drei seiner bekanntesten Filme. Den Anfang macht am Samstag, 26. Juni 2021, um 20.15 Uhr der Klassiker “Die Abenteuer des Grafen Bobby“ aus dem Jahr 1961. Abschließend werden am Samstag, 26. Juni 2021 “Charleys Tante“ und “Im weißen Rössl“ gezeigt.