Münchner Rundfunkorchester "Percussion Time!" - Virtuose SchlagWERKE mit Simone Rubino

Mitwirkende:

Schlagzeug: Simone Rubino (Artist in Residence)

Münchner Rundfunkorchester

Moderation: Antonia Goldhammer

Leitung: Ariel Zuckermann



Programm:

Keiko Abe: "Prism Rhapsody" für Marimba und Orchester

Darius Milhaud: Le Bœuf sur le Toit op. 58

Tan Dun: "Water concerto" for Water Percussion and Orchestra



Konzerttermin:

Mittwoch, 10. April 2019, 19.30 Uhr, Prinzregententheater München, Großes Haus



Live-Übertragung:

BR-KLASSIK überträgt das Konzert am Mittwoch, 10. April 2019, live um 19.30 Uhr im Hörfunk und per Video-Livestream unter www.br-klassik.de/concert



Karten:

18,- bis 45,- Euro (Schüler und Studenten 8,- Euro)

Erhältlich bei BRticket über www.shop.br-ticket.de oder Tel. 0800 / 5900 594 sowie über MünchenTicket www.muenchenticket.de oder Tel. 089 / 54 81 81 81.