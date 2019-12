Bayerischer Rundfunk Programmbereich Spiel-Film-Serie stellt sich neu auf

Ab 2020 stellt sich der Programmbereich Spiel-Film-Serie des Bayerischen Rundfunks wie folgt neu auf:

Cornelia Ackers wird sich in Zukunft verstärkt auf die Kinokoproduktionen im Arthouse-Bereich innerhalb der Redaktion "Kino und Debüt" konzentrieren. Sie betreute hier bereits außerordentliche preisgekrönte Produktionen, zuletzt unter anderem "Manifesto" von Julian Rosefeldt, "Martin Eden", der in Venedig ausgezeichnet wurde, und "Little Joe" von Jessica Hausner, der dieses Jahr im Wettbewerb in Cannes lief. Außerdem "Enfant Terrible" von Oskar Roehler über die Ikone des deutschen Kinos Rainer Werner Fassbinder, der 2020 ins Kino kommt.

Claudia Simionescu, die den Fernsehfilm im Bayerischen Rundfunk leitet, wird den Polizeiruf übernehmen. Die mehrfach ausgezeichnete Redakteurin steht für künstlerische Qualität und herausragendes Programm, das vielfältige Erfolge feierte. Unter ihrer Verantwortung entstanden Filme und Serien wie "Das Verschwinden" von Hans-Christian Schmid, "Wackersdorf", "Ein Teil von uns", "Der große Rudolph", "NSU – Die Ermittler" oder "Play", der gerade bei den jungen Zuschauern mit einem relevanten Thema reüssierte.