Musikpreis Freude über Opus Klassik für KlickKlack

Hochrangige Auszeichnung für "KlickKlack", das Musikmagazin im BR Fernsehen: Die Sendung mit den Klassik-Weltstars Sol Gabetta und Martin Grubinger wird beim OPUS KLASSIK 2021 mit einem "Sonderpreis der Jury für besondere mediale Formate und Verbreitung" im Bereich klassischer Musik geehrt. Die Verleihung durch den Verein zur Förderung Klassischer Musik e.V. findet am 9. und 10. Oktober 2021 in Berlin statt, unter anderem im Rahmen einer Fernsehgala im Konzerthaus am Gendarmenmarkt.