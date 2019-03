BR-KLASSIK - Operettenpreis Verleihung "Frosch-Award 2018" - Gala im Staatstheater Augsburg

Aus der Begründung der Jury:



"Ein verlorenes Paradies ist dieses Operetten-Hawaii. Das verlorene Paradies von Paul Abraham, als er noch ein berühmter und erfolgreicher Komponist in Berlin – und Operette lebendiges, zeitgemäßes Theater war. Einsam ist Abraham in den USA, doch mit seiner Fantasie zaubert er sich seine Musik und sein Werk in die triste Gegenwart. Knallbunte Glitzerrevue, eingebettet in eine Rahmenhandlung, entlässt in Bad Ischl ein berührtes und begeistertes Publikum."

Thomas Enzinger – so die Jury – hat damit einen gültigen Neustart des Lehár Festivals geschafft, ohne die Tradition und die Arbeit seines Vorgängers zu verleugnen. Er führte bei der Produktion "Blume von Hawaii" auch Regie.

Verliehen wird der Frosch des Jahres 2018 – der Name "Frosch" entstand nach der Figur aus der Fledermaus – gemeinsam mit dem Staatstheater Augsburg und den Augsburger Philharmonikern und der Leitung von Lancelot Fuhry. Das Rosenmontagskonzert mit Gala ist zu erleben in der Interimsspielstätte martini-Park, Provinostraße 52, Halle B 13.

Bei der Gala wird noch ein zweiter Operettenpreis überreicht:

Das Opernmagazin "Orpheus“ zeichnet bereits zum dritten Mal einen Künstler für "besondere Verdienste um das Genre Operette“ aus. 2019 ist der Preisträger sogar ein ganzes Künstlerteam. Mit den "Geschwistern Pfister" soll die besondere Leistung eines Ensembles gewürdigt werden, das immer wieder mit richtungsweisenden Operetteninterpretationen für Aufsehen sorgt und damit zum Fortbestand des Genres in unserer Zeit einen großen Beitrag leistet.

1994 landeten die Künstler mit "Im weißen Rössl" in der Bar jeder Vernunft in Berlin einen regelrechten Coup. 2017 kamen sie dorthin zurück und überraschten die Berliner mit einer glamourösen "Frau Luna", im vergangenen Jahr präsentierten sie eine bissig-witzige “Rache der Fledermaus“ in Winterthur, und in Nürnberg ernteten sie kürzlich mit "Ball im Savoy" Beifallsstürme.

Der Frosch-Award 2018 von BR-KLASSIK und die Auszeichnung des Opernmagazins Orpheus für “besondere Verdienste um das Genre" werden im Rahmen des Rosenmontagskonzerts des Staatstheater Augsburg verliehen – einer Operettengala gemeinsam mit BR-KLASSIK.

Montag, 4. März 2019, 20.00 Uhr, im Staatstheater Augsburg, martini-Park, Provinostraße 52

Faschingsdienstag, 5. März 2019, um 20.05 Uhr sendet BR-KLASSIK die Aufzeichnung des Konzerts in einer Sondersendung des Operetten-Boulevards.

Am Sonntag, 10. März 2019, ist Thomas Enzinger um 21.05 Uhr zu Gast in der Sendung "Operetten-Boulevard".

Die Gewinner der 12 Monats-Frösche von 2018 - Teatro alla Scala Milano – "Die Fledermaus" von Johann Strauß

- Theater Erfurt – "Es liegt in der Luft" von Mischa Spoliansky

- Maxim Gorki Theater Berlin – "Alles Schwindel" von Mischa Spoliansky

- Oper Frankfurt/Main – "Die lustige Witwe" von Franz Lehár

- Staatstheater am Gärtnerplatz – "Der tapfere Soldat" von Oscar Straus

- Lehár Festival Bad Ischl – "Die Blume von Hawaii" von Paul Abraham

- Bühne Baden – "Die lustige Witwe" von Franz Lehár

- The Ohio Light Opera – "Cloclo" von Franz Lehár

- Casinotheater Winterthur – Die Rache der Fledermaus" nach Johann Strauß

- Musikalische Komödie Leipzig – "Die Herzogin von Chicago" von Emmerich Kálmán

- Staatsoper Hannover – "Roi Carotte" von Jacques Offenbach

- Oper Graz – "Polnische Hochzeit" von Joseph Beer