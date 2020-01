BR-KLASSIK -Operettenpreis Frosch des Jahres 2019 für Stiftung Palazzetto Bru Zane

"Temporeichtum und hervorragend singende und sprechende Darsteller sind ein unübertroffenes Markenzeichen der Franzosen. In 'Mam'zelle Nitouche' aus dem Jahr 1883 vermischen sich Frömmigkeit und Frivolität zu einem unterhaltsamen Stück über menschliche Schwächen, in 'Yes' von 1928 werden ebenfalls gesellschaftliche Normen wie Status, Ehe und die Politik mächtig aufs Korn genommen. Die fantasievollen Inszenierungen sowie die musikalische Virtuosität und Stilsicherheit der Interpretation lassen keine Wünsche offen und bescheren in beiden Werken atemberaubende, höchst vergnügliche Stunden."