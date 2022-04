Zahlreiche Sendungen Oberammergau – ein Dorf und seine Passion

Was die Absage der Passionsspiele 2020 für das Dorf Oberammergau bedeutete, zeigt die Dokumentation von Julia Schön "Oberammergau und seine Passion" auf dem Sendeplatz "Bayern erleben" am Montag, 9. Mai, um 21 Uhr im BR Fernsehen ganz konkret an persönlichen Beispielen: Hotelier Anton Preisinger zum Bespiel ist relativ gut durch die Pandemie gekommen und hat reichlich Gäste. Die Mitwirkende Monika Lang hatte 2020 noch gehofft, ihre Mutter könnte die Passion noch erleben – doch Ende 2021 ist diese einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag verstorben. Für Passionsspiel-Geschäftsführer Walter Rutz dagegen ging es 2020 fast nahtlos weiter: Seit der Absage war er wieder im Vorbereitungsmodus.

Die Eröffnung des neuen Volkstheaters in München, die Wiederaufnahme der Proben für das Passionsspiel und ein überstandener Herzinfarkt – hinter Christian Stückl liegen zwei turbulente Jahre. Der Film "Christian Stückl – meine große Passion" von Petra Wiegers für die Sendereihe Lebenslinien, den das BR Fernsehen am Montag, 9. Mai 2022 um 22.00 Uhr zeigt, bietet einen tiefen Einblick in das Leben des preisgekrönten Vollblut-Theatermenschen. Er ist seit knapp 20 Jahren Intendant des Münchner Volkstheaters und seit 1987 Spielleiter der Passionsspiele in Oberammergau. "Christian Stückl – meine große Passion" ist in der BR Mediathek bereits ab Donnerstag, 5. Mai 2022 zu sehen.

Am Vorabend der Premiere wirft ARD alpha am Freitag, 13. Mai, einen Blick zurück mit einem Schwerpunkt "Oberammergau und die Passion" in der Reihe alpha-retro. Den Auftakt macht eine Sendung über die Spielerwahl im Jahr 1959 gefolgt von Dokumentationen über die Spiele der Jahre 1960 und 1970 und einer Kulturreportage des Religionswissenschaftler-Paares Pinchas und Ruth Lapide zu den Spielen 1990.

Für ihr Radiofeature "Jesus muss lauter werden!" auf Bayern 2 hat Christine Gaupp die aktuellen Proben begleitet. Spielleiter Christian Stückl will einen Jesus auf die Bühne bringen, der laut seine Stimme erhebt für die Schwachen, gegen Armut, Diskriminierung, Gewalt und Vertreibung. Und er ist überzeugt, dass solche Herausforderungen nur gemeinsam zu bewältigen sind. Eine solche Gemeinschaft soll auch das Passionsspiel-Ensemble sein. Christine Gaupp zeigt in ihrem Feature für die Sendung "Zeit für Bayern", wie die Oberammergauer Passionsspiele vom altehrwürdigen Historienspiel zum lebendigen, auch heute noch berührenden Schauspiel geworden sind. Am Samstag, 14. Mai, um 12.05 Uhr auf Bayern 2 und als Podcast in der ARD Audiothek.

In einer mehrteiligen crossmedialen Serie begleitet der BR bereits seit März die Entstehung der diesjährigen Passionsspiele Oberammergau. Unter anderen berichten die BR-Korrespondenten Martin Breitkopf und Ludwig Knoll für Radio und Fernsehen – hier zum Nachhören und Nachschauen.

Diese und eine Auswahl weiterer Sendungen in der Übersicht

Bayern 2, Sonntag, 1. Mai 2022, 13.05 Uhr

Bayern - Land und Leute: Der Jungfernstreit in Oberammergau. Wie Frauen die Passion reformierten"

Von Lisa Weiß, BR 2019

Erst seit 1990 sind Frauen bei den Passionsspielen in Oberammergau gleichberechtigt. Und das auch nur, weil die Oberammergauerin Monika Lang und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sich dieses Recht mühsam erkämpft hatten – auch vor Gericht. Der Sieg kam knapp vor Beginn der Spiele 1990. So stand der junge Spielleiter Christian Stückl vor der schwierigen Aufgabe, im letzten Moment noch Hunderte von Oberammergauerinnen ins Stück zu integrieren.

BR Fernsehen, Montag, 9. Mai 2022, 21 Uhr

Bayern erleben: "Oberammergau und seine Passion"

Ein Film von Julia Schön

Webfirst in der BR Mediathek ab 3. Mai

BR Fernsehen, Montag, 9. Mai 2022, 22.00 Uhr

Lebenslinien: "Christian Stückl – Meine große Passion"

Ein Film von Petra Wiegers

BR Mediathek: ab 5. Mai 2022

ARD alpha, Freitag, 13. Mai 2022, ab 21.00 Uhr

alpha-retro: Oberammergau und die Passion

21.00 Uhr: Spielerwahl in Oberammergau (1959), Dokumentation, BRD 1959

21.20 Uhr: Oberammergauer Passionsspiele (1960), Dokumentation, BRD 1960

21.40 Uhr: Die ewige Passion (1970), Dokumentation, BRD 1970

22.30 Uhr: Jesus oder Jeschua? (1990), Eine Kulturreportage mit Pinchas und Ruth Lapide, Deutschland 1990

Bayern 2, Samstag, 14. Mai 2022, 12.05 Uhr

Zeit für Bayern: "Jesus muss lauter werden!"

Zur Eröffnung der 42. Passionsspiele in Oberammergau

Ein Feature von Christine Gaupp

Auch als Podcast in der ARD Audiothek.

BR Fernsehen, Mittwoch, 15. Juni 2022, 22.45 Uhr

Dokumentation: "Passionsspiele Oberammergau 2022 - Die unglaublichste Geschichte der Welt"

Eine Sendung von Alexander Saran

(Sendetermin auf arte: 5. Juni)