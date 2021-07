Dr. Katja Wildermuth, BR-Intendantin Nur mit Blick aufs Ganze lassen sich Perspektiven entwickeln

Menschliches Miteinander

Gleichwertige Lebensverhältnisse

Überall in unserem Land gibt es Menschen, die sich Veränderungen stellen: im kleinsten Dorf wie auch in der prosperierenden Metropole. Die Wissenschaft erklärt Probleme und entwirft Visionen. All diese Aspekte fließen in die ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?" ein. Nur durch die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Landstrichen bleibt die Gesellschaft zukunftsfähig. Wir als öffentlich-rechtliche Medien sind Teil dieser Gesellschaft und Teil ihrer Perspektive.