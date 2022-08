Deutscher Radiopreis 2022 Nominierung für BR24 in der Kategorie "Beste Morgensendung"

Die Sendestrecke "Der Morgen nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine", ausgestrahlt auf BR24, hat es beim Deutschen Radiopreis 2022 in der Kategorie "Beste Morgensendung" unter die Nominierten geschafft. BR24 ist das Informationsradio des Bayerischen Rundfunks. Am Morgen des 24. Februar 2022 hatte BR24 sein übliches Sendeschema verlassen und durchgängig monothematisch das Geschehen in der Ukraine abgebildet. Die Preise werden am Donnerstag, 8. September 2022, ab 20 Uhr verliehen.