Starkbierprobe live Programmschwerpunkt Nockherberg

Auch die BR-Hörfunkprogramme berichten umfangreich über den Salvatoranstich und das Politiker-Derblecken mit Zusammenfassungen, Interviews, Hintergrundbeiträgen und Nachbetrachtungen.



BAYERN 1: Höhepunkte vom Nockherberg gibt es am Mittwoch, 11. März, im Bayernmagazin von 17.00 bis 19.00 Uhr und am nächsten Morgen bei Marcus Fahn in BAYERN 1 am Morgen von 5.00 bis 9.00 Uhr.



Bayern 2: In der "radioWelt am Abend" ab 17.05 Uhr gibt es am Mittwoch, 11. März Liveschalten zum Nockherberg. Außerdem bringt die "radioWelt" am Donnerstag in der Früh ab 6.05 Uhr einen Nachbericht. Am Freitag, 13. März, sind um 14.05 Uhr in den "radioSpitzen" Höhepunkte vom Politiker-Derblecken auf dem Münchner Nockherberg zu hören.



B5 aktuell berichtet am Abend des 11. März über die Fastenrede und am Morgen danach über die gesamte Starkbierprobe auf dem Nockherberg.



BR Heimat sendet am Mittwoch, 11. März, ab 19.05 Uhr "'BR Heimat – spezial': Live vom Starkbieranstich am Münchner Nockherberg" mit der Rede des Fastenpredigers Maximilian Schafroth und wird sich auch am Tag danach, Donnerstag, 12. März, noch einmal ausführlich mit dem Thema befassen. Gäste in "Habe die Ehre" (10.05 – 12 Uhr) sind dann BR-Nockherberg-Reporter Michael Strassmann und Starkoch Alfons Schuhbeck.