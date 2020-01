Starkbierprobe live Programmschwerpunkt Nockherberg

Auch die BR-Hörfunkprogramme berichten umfangreich über den Salvatoranstich und das Politiker-Derblecken mit Zusammenfassungen, Interviews, Hintergrundbeiträgen und Nachbetrachtungen.



Bayern 1: Höhepunkte vom Nockherberg gibt es am Mittwoch, 28. Februar, im Bayernmagazin von 17.00 bis 20.00 Uhr und am nächsten Morgen bei Marcus Fahn in Bayern 1 am Morgen von 5.00 bis 9.00 Uhr.



Bayern 2: In der radioWelt ab 6.05 Uhr wird am Mittwoch, 28. Februar, ein prominenter Mitwirkender zu Gast sein, in der radioWelt am Abend ab 17.05 Uhr gibt es Liveschalten zum Nockherberg. Außerdem bringt die radioWelt am Donnerstag in der Früh ab 6.05 Uhr einen Nachbericht. Die „radioSpitzen“ senden am Freitag, 2. März, Höhepunkte der Veranstaltung, werfen einen Blick hinter die Kulissen und stellen das neue Singspielteam um den musikalischen Kasperl Richard Oehmann und den Drehbuchautor Stefan Betz vor (14.05 Uhr).



B5 aktuell berichtet am Abend des 28. Februar über die Fastenpredigt und am Morgen danach über die gesamte Starkbierprobe auf dem Nockherberg.



BR Heimat sendet am Mittwoch, 28. Februar, ab 19.00 Uhr "'BR Heimat – spezial': Live vom Starkbieranstich am Münchner Nockherberg" mit der Rede von "Mama Bavaria" Luise Kinseher.