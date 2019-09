Social Media News-WG des Bayerischen Rundfunks mit Prix Italia ausgezeichnet

Der Instagram-Kanal @news_wg des Bayerischen Rundfunks ist am Freitag, 27. September 2019 in Rom mit dem Prix Italia Web Preis 2019 in der Kategorie Web Factual und zusätzlich mit dem "Special Prize in Honour of the President of the Italian Republic" ausgezeichnet worden. Die News-WG des BR vermittelt auf Instagram politische Themen spannend und verständlich. Nominiert war in dieser Kategorie auch das Bayern 2-Digitalprojekt "Ich, Eisner!".