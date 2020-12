Erfolg für das Instagram-Format des BR News-WG freut sich über 100.000 Follower

Ein Vertrauensbeweis für das junge Team, das vor zwei Jahren eine Wette einging, die der Bayerische Rundfunk mitgetragen hat: mit politischen Themen auf eine Plattform zu gehen, die dort erst mal gar nicht in typischer Nachrichtenform aufschlagen, sondern nahtlos an die Lebenswelt der Nutzerinnen und Nutzer andocken. Und um ihnen auf Augenhöhe ein Verständnis für politische Themen zu ermöglichen, in Form einer WG - der News-WG - aus der das Team berichtet. Zu einer Zeit, in der es alles andere als selbstverständlich war, dass die Plattform Instagram auch ein Platz für News und Politik sein könnte.

News und mehr

Schaut man heute auf die Stories und Feeds der Nutzerinnen und Nutzer, finden sich neben Reise-Fotos und Influencer-Rabattcodes genauso politische und gesellschaftliche Themen. Es wird ganz selbstverständlich die US-Wahl neben Nischenthemen verhandelt und User definieren dort politische Ausdrucksformen über Hashtags und teilbare Bilder.

Wichtiger Beitrag zur Meinungsbildung

Die News-WG ordnet Inhalte für die Nutzerinnen und Nutzer verständlich ein und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung vieler junger Menschen, die der News-WG dann auch gerne direkt schreiben, dass sie endlich mal einen Aha-Moment hatten oder sie eine neue Perspektive kennengelernt haben. Das ist ein Vertrauensbeweis, der sich in Zahlen kaum messen lässt, freut sich das Team. Für das kommende Jahr und für innovative Politikvermittlung erarbeitet das Team derzeit jedenfalls eine “neue Wette” - deren Resultat es dann 2021 zu sehen gibt.