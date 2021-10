Auszeichnung für Hörspiel-Comedy New York Festivals Radio Award für "Roll over Beethoven"

Die Hörspiel-Comedy "Roll over Beethoven" mit Christoph Maria Herbst wurde bei den "New York Festivals Radio Awards" in der Kategorie "Best Mini Series" mit Silber ausgezeichnet (Die Auszeichnung in Gold wurde in diesem Jahr nicht vergeben). In der Comedy leidet Ludwig van Beethoven unter seinem Star-Dasein. Als erster freischaffender Künstler der Geschichte hat er seine liebe Not mit adligen Mäzenen, Socializing und dem Ansturm vorwiegend männlicher Groupies.