Frische BR-Podcasts für den Sommer Neues u. a. von Matuschik, Kästner und den Bergfreundinnen

In Matthias Matuschiks neuem Podcast "Fasten your Lederhosn" präsentiert BAYERN 3 ab sofort die Trends in der bayerischen Popmusik-Szene. Literarisch geht es bei den Podcast-Starts im Juli weiter mit Erich Kästners "Fabian und der Gang vor die Hunde", und in "Wild Wild Web" wird die Geschichte von Deutschlands berühmtesten Computer-Nerd, Kim Dotcom, nachgezeichnet. Nach der positiven Resonanz auf die erste Staffel geht jetzt die zweite Staffel von Merve Kayikci alias "Primamuslima" online, und die drei "Bergfreundinnen" Anna, Toni und Kaddi wagen für ein Sommerspecial eine Alpenüberquerung.

"Fasten your Lederhosn"

Der Podcast für Popmusik aus Bayern

BR Podcast ab 6. Juli



Dieser neue Podcast von und mit Matthias Matuschik befasst sich mit der bayerischen Musikszene und Popmusik aus Bayern, gibt der Szene eine Stimme und eine Plattform – sowohl Newcomern als auch etablierten Künstlerinnen und Künstlern. Matthias Matuschik stellt aufstrebende Sängerinnen und Sänger sowie Bands aus Bayern vor, bespricht Neuerscheinungen, thematisiert spannende Entwicklungen in der bayerischen Popszene und wirft einen Blick auf anstehende Konzerte und Festivals – das alles durch den Blick eines Radiomoderators, dessen Steckenpferd seit Jahrzehnten die bayerische Musikszene ist.

"Fabian und der Gang vor die Hunde"

Lesung in 6 Teilen

Von Erich Kästner

BR Podcast ab 6. Juli

In seinem Meisterwerk schildert Erich Kästner die Geschichte des arbeitslosen Jakob Fabian, der durch das Berlin der späten Zwanzigerjahre streift, eine Stadt im politischen und erotischen Ausnahmezustand. Der freche Shootingstar der damaligen Literatur-Szene zieht in seinem ersten Roman alle Register. Obwohl der Verlag entscheidende Kürzungen vornimmt, pikante Schilderungen streicht und sogar Kästners ursprünglichen Titel "Der Gang vor die Hunde" in "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" ändert, gilt der Roman vielen als dekadent und obszön. In Zusammenarbeit mit dem Atrium Verlag hat die BR-Redaktion Kultur aktuell die Urfassung des Romans als Hörbuch produziert, mit dem Schauspieler Nico Holonics in der Hauptrolle.

"Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story"

Doku-Reihe in 6 Folgen

BR Podcast ab 15. Juli

Kim Dotcom war Deutschlands berühmtester Computer-Nerd, dann der superreiche Betreiber der Plattform Megaupload, heute ist er ein von der US-Justiz Gejagter. Die Bilder von seiner Festnahme in Neuseeland gingen um die Welt. Muss Kim Dotcom für den Rest seines Lebens in Gefängnis? Und was hat sein Fall mit der Freiheit des Internets zu tun? „Wild Wild Web“ geht in sechs Folgen der Kim Dotcom Story auf den Grund: Wie hat es Kim geschafft, bei so vielen Entwicklungen des Internets vorne dran zu sein? Wie wurde aus dem Sohn einer alleinerziehenden Mutter aus Kiel der Lieblingsfeind der mächtigen Musik- und Filmindustrie? Und welche Rolle spielt dabei ein gewisser Joe Biden?

"Primamuslima"

Staffel 2, 6 Folgen

BR Podcast ab 19. Juli

Was bewegt Musliminnen und Muslime in Deutschland? Das fragt Host Merve Kayikci, im Netz besser bekannt als "Primamuslima", Menschen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unserer Gesellschaft aktiv sind – den Sohn türkischer Gastarbeiter genauso wie das Model mit somalischen Wurzeln und die Studentin, die sich für die muslimischen Pfadfinder engagiert. In dem Podcast geht es darum, Musliminnen und Muslimen eine Stimme zu geben und mit ihnen gemeinsam ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Nach der positiven Resonanz auf die erste Staffel, die am 30. Juli 2020 auf den Markt kam, startet die zweite Staffel am 19. Juli 2021 – pünktlich zum islamischen Opferfest – und umfasst auch diesmal wieder sechs Folgen. Merve Kayikci gibt in gewohnt locker geführten und unterhaltsamen Gesprächen Einblick in den Alltag von Musliminnen und Muslimen in Bayern und Deutschland. Der Podcast ist ein Format der Redaktion Religion und Orientierung im Programmbereich Kultur des BR.

"Die Bergfreundinnen"

Sommer-Special: Die Alpenüberquerung

BR Podcast ab 19. Juli