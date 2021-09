Bayern 2 Neuer Schwerpunkt "Filmkultur" am Sonntagabend

"Skip Intro - Der Serien-Podcast" erscheint alle zwei Wochen sonntagabends mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek, bei BR Podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen und ist nun parallel dazu auch auf dem neuen Bayern 2-Sendeplatz „Filmkultur“ im linearen Programm zu hören. Katja Engelhardt und Vanessa Schneider behalten im Dschungel der Serien-Veröffentlichungen in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken und bei den unzähligen Streamingdiensten den Überblick. Bei "Skip Intro" stellen sie regelmäßig neue Serien aus der ganzen Welt vor, durchleuchten Hypes und ordnen Trends in den größeren Kontext ein. Zu Wort kommen auch Serienschaffende und Expertinnen und Experten. Sie diskutieren z.B., wie die aktuelle Staffel "Grey’s Anatomy" die Pandemie in ihre Handlung einbaut, über die Darstellung queerer Figuren am Beispiel der ARD-Serie "All You Need" und ob Serienpolitiker unser Wahlverhalten beeinflussen.