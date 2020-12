BAYERN 1 Neuer Podcast für mehr Nachhaltigkeit im Alltag

… ist mit mehr als 3 Millionen Hörern täglich das meistgehörte Radioprogramm Bayerns. Unter dem Motto "Die beste Musik für Bayern" bietet das Programm internationalen Pop & Rock vor allem aus den 70er-, 80er- und 90er-Jahren. Dazu gibt es die wichtigsten Informationen aus allen Regionen in Bayern und natürlich die Fußball-Kultsendung "Heute im Stadion" am Samstagnachmittag. Musik und Lebensgefühl für Menschen in der Mitte des Lebens – das ist "mein BAYERN 1" im Radio und im Netz.