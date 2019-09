PULS Podcast "Im Namen der Hose" ab sofort in neuer Besetzung

Der erfolgreiche Sexpodcast von PULS, dem jungen Angebot des Bayerischen Rundfunks, startet mit neuem Host in die fünfte Staffel. PULS-Journalist Kevin Ebert übernimmt ab sofort an der Seite von Co-Moderatorin Ariane Alter. Linda Becker, Autorin und Moderatorin von "Im Namen der Hose", verabschiedet sich nach zwei Jahren und 61 Episoden auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Zum Abschied von Linda Becker gibt es seit dem 28. September eine Folge mit allen drei Hosts, bei Spotify, iTunes, Deezer und in der BR Podcast-Mediathek.

Die Fans von "Im Namen der Hose" können sich auch in der neuen Staffel auf spannende Gespräche auf Augenhöhe über Sexualität und alles, was dazugehört freuen: Worauf kommt’s beim ersten Mal an? Wer denkt wie übers Fremdgehen? Und was ist eigentlich Männlichkeit? Ab sofort übernimmt PULS-Journalist Kevin Ebert an der Seite von Ariane Alter und wird naturgemäß die männliche Perspektive vertreten.

"Nach zwei Jahren hatte ich einfach das Gefühl, dass ich alles zu dem Thema gesagt habe und es jetzt Zeit für mich ist, neue Projekte anzugehen." Linda Becker

"Ich glaube, dass wir permanent mit den Themen Sex und Sexualität konfrontiert sind – das geht von frauenverachtenden Pornos bis zu Me-Too-Skandalen in Hollywood und der Politik. Wir werden damit zugeballert und was auf der Strecke bleibt, sind die Fragen, die sich jeder selbst stellt. Darüber redet dann keiner so wirklich. Wir schon." Kevin Ebert

"Wir freuen uns sehr, dass wir nach Lindas Entscheidung einen guten Weg gefunden haben, `Im Namen der Hose´nicht nur weiterzumachen, sondern auch weiterzuentwickeln. Dass wir jetzt immer die Perspektiven beider Geschlechter auf die Themen haben, ist für eine gleichberechtigte Aufklärung super, denn viele Aspekte, die Sexualität und Sexleben oft kompliziert machen, haben damit zu tun, dass die Eine zu wenig über den Anderen weiß und umgekehrt." Marion Lichtenauer, leitende Redakteurin 'Im Namen der Hose'

Der Podcast "Im Namen der Hose" begeistert seit zwei Jahren seine Fans und verzeichnet regelmäßig Spitzenwerte bei den Abrufzahlen. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge "Im Namen der Hose" auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der BR Podcast-Mediathek.