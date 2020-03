Bayernabend im BR Fernsehen Neue Kabarettsendung "Trost, Kraft und Kolleg*innen"

Besondere Zeiten erfordern besondere Sendungen: Am 31. März 2020 startet die neue vierteilige Sendereihe "Trost, Kraft und Kolleg*innen" – immer dienstags um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Analog_digital und in Farbe, frisch aus dem leeren Münchner Lustspielhaus. Die neue Sendung mit Stephan Zinner und Johanna Bittenbinder bildet den Auftakt zum zweiten "Bayernabend" – mit anspruchsvoller Unterhaltung sowie Film- und Serienklassikern möchte das BR Fernsehen den Menschen in der Corona-Krise etwas Ablenkung verschaffen.

Der Chef ist in Quarantäne, Publikum und Künstler*innen sind Zuhause, der Vorhang bleibt geschlossen. Eine Situation, die Peter Kraft (Stephan Zinner), Haustechniker im Lustspielhaus, so nicht hinnehmen will. Eine Fernsehsendung muss her, es muss weitergehen. Zumindest virtuell! Und so revolutioniert Kraft gemeinsam mit der Paketzustellerin Johanna Trost (Johanna Bittenbinder) das BR-Fernsehen.

45 Minuten beste Unterhaltung mit hochkarätigen Künstler*innen, die sich analog_digital im leeren Lustspielhaus treffen. Präsentiert von der Schicksalsgemeinschaft Trost und Kraft unter dem Motto "Weida mitanand. Nur anders halt." In der ersten Sendung sind größtenteils in Zuspielern mit dabei: Alfred Dorfer, Martin Frank, Luise Kinseher, Constanze Lindner, Urban Priol, Christian Springer, Moses Wolff.

Anschließend übernimmt Kabarett-Kollege Willy Astor: "30 Jahre Bühnenhonig" – so feierte Deutschlands wahrscheinlich berühmtester Verb-Brecher Willy Astor sein Bühnenjubiläum. Mitgebracht aus seinem Flunkerbunker hat er seine Kreationen und Freunde, wie die Kabarettisten Gerhard Polt und Piet Klocke, die einmal mehr ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellen.

Nach dem Rundschau-Magazin zeigt das BR Fernsehen Folge 2 der Kultserie "Irgendwie und Sowieso", gefolgt vom "Tatort: Gegenspieler" mit dem unvergessenen Helmut Fischer als Hauptkommissar Lenz.