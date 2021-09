Mit BR-Medienmachern im Riesenrad ins Gespräch kommen Bayerischer Rundfunk beteiligt sich an bayernweiter Wertebündnis-Aktion

In mehr als dreißig Kommunen in Bayern findet am 2. Oktober 2021 die "Lange Nacht der Demokratie" statt. In vielfältigen Formaten können Besucherinnen und Besucher über Demokratie philosophieren und diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Auch der Bayerische Rundfunk zählt zu den Unterstützern der Aktion, die vom Wertebündnis Bayern, vom Netzwerk Politische Bildung Bayern sowie zahlreichen Verbänden, Institutionen, Stiftungen und Universitäten initiiert wurde, und beteiligt sich an der Auftaktveranstaltung im Münchner Werksviertel-Mitte.