BR Fernsehen Musiksommer 2022 im BR Fernsehen mit sechs Dokumentarfilmen

Bis zum 31. August sind mit "Buena Vista Social Club", "The King – Elvis und der amerikanische Traum", "Udo Jürgens – Soundtrack seines Lebens", "Rolling Stones – Crossfire Hurricane" und "Whitney – Can I Be Me" noch fünf weitere musikalische Dokumentarfilm-Highlights zu sehen. Die meisten davon sind nach Ausstrahlung online in der BR Mediathek abrufbar.

Die Sendungen im Überblick:

Mittwoch, 27. Juli, 22.45 Uhr

DEUTSCHE ERSTAUSSTRAHLUNG

Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt

Regie: Axel Brüggemann

Deutschland, 2021

Wagner ist mehr als Musik. Wagner ist ein gesellschaftliches Phänomen, eine Glaubensfrage und das Bayreuther Festspielhaus ist der Pilgerort. "Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt" ist eine dokumentarische Reise durch die Welt der Wagnerianer: von Venedig über Lettland, Israel, Abu Dhabi und die USA bis nach Japan. Im Zentrum des Films steht das Festspielhaus in Bayreuth und die Arbeit hinter den Kulissen. Katharina Wagner, Ur-Enkelin des Komponisten, Künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Festspiele gibt exklusive Einblicke in ihre Probenarbeit und erzählt, wie es ist, Regie zu führen. Dirigent Christian Thielemann nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in den mystischen Bayreuther Orchestergraben. Wagner-Experte Alex Ross und das fränkische Metzger-Ehepaar Rauch eröffnen neue Perspektiven auf Wagners Welt, die Festspiele und den "Eröffnungs-Zirkus" mit Polit-Prominenz.

Mittwoch, 3. August, 23.45 Uhr

Buena Vista Social Club

Regie: Wim Wenders

Deutschland, 1999

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 10. August 2022

Wim Wenders begleitet den Musiker Ry Cooder nach Kuba, wo dieser Anfang 1998 mit Ibrahim Ferrer eine Platte einspielte. Cooder und Ferrer hatten zuvor bereits gemeinsam mit anderen alten, legendären kubanischen Musikern das überaus erfolgreiche Album "Buena Vista Social Club" aufgenommen. Wenders beobachtet die Arbeit der Musiker im Studio und spürt ihrem Leben in Havanna nach. Schließlich begleitet er das betagte Ensemble zu Auftritten in Amsterdam und dem triumphalen Abschlusskonzert ihrer Tour in der ehrwürdigen New Yorker Carnegie Hall.

Mittwoch, 10. August, 23.35 Uhr

The King – Elvis und der amerikanische Traum

Regie: Eugene Jarecki

USA, 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 9. September 2022

So wie der junge, schöne Elvis von allen geliebt wurde, war auch Amerika der Sehnsuchtsort vieler Menschen weltweit. Und so wie Elvis rasend schnell aufstieg und die Bühnen der Welt eroberte, so ähnlich kann man auch den Werdegang Amerikas beschreiben. Irgendwann kamen dann beide vom Weg ab. Aber was ist schiefgelaufen? Die Antwort ist für Elvis und für Amerika die gleiche: Macht und Geld. (Am 16. August 2022 ist der 45. Todestag von Elvis Presley.)

Mittwoch, 17. August, 23.35 Uhr

Udo Jürgens – Soundtrack seines Lebens

Regie: Cornelia Quast

Deutschland, 2019

Er war einer der ganz Großen der Unterhaltungsmusik, er war Komponist, Sänger, Entertainer, er war ein Weltstar. Er füllte viele Jahrzehnte lang große Hallen und hinterließ ein Werk mit über 1.000 Liedern, darunter unzählige Hits. Er war ein Mann, der jede Minute des Tages Musik im Kopf hatte. Ein Ausnahmekünstler, der unvergessen ist: Udo Jürgens.

Mittwoch, 24. August, 23.45 Uhr

Rolling Stones – Crossfire Hurricane

Regie: Brett Morgan

Vereinigtes Königreich, 2012

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 23. Oktober 2022

Die Rolling Stones sind die wohl größte Rockband aller Zeiten. Der Filmemacher Brett Morgan hat sich der Herausforderung gestellt, die unglaubliche Geschichte der Stones anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Band zu dokumentieren. Er führte lange und sehr persönliche Interviews mit Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Charlie Watts, Mick Taylor und Bill Wyman.



Die Musiker kommentieren in der Musikdoku "Rolling Stones-Crossfire Hurricane" die Schlüsselmomente aus der Bandgeschichte. So entsteht ein sehr intimer Eindruck davon, was es konkret bedeutet, Teil der Rolling Stones zu sein. (Der Schlagzeuger der Band, Charlie Watts, verstarb am 24. August 2021 im Alter von 80 Jahren in London.)

Mittwoch, 31. August, 23.35 Uhr

Whitney – Can I Be Me

Regie: Nick Broomfield; Rudi Dolezal

Vereinigtes Königreich, 2012

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 30. September 2022