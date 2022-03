BR / musica viva musica viva-Konzertwoche zum 70. Geburtstag von Wolfgang Rihm

Der Komponist wird an allen vier Abenden anwesend sein. Das Konzert am Freitag, den 11. März, überträgt BR-KLASSIK um 20.00 Uhr live im Videostream.

Der Komponist Wolfgang Rihm ist der Musikstadt München seit vielen Jahren verbunden: durch die Aufführung seiner Werke bei der musica viva mit dem Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, aber auch als Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und des Kuratoriums der Ernst von Siemens Musikstiftung. Anlässlich seines 70. Geburtstags widmet ihm die musica viva vom 8. bis 11. März nun mehrere Veranstaltungen im Herkulessaal der Münchner Residenz und in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Am Dienstag, den 8. März, stehen um 20.00 Uhr im Herkulessaal die Missa brevis mit dem Chor des BR und die Uraufführung des Liederzyklus' Terzinen an den Tod mit Georg Nigl und Olga Pashchenko auf dem Programm, dazu im zweiten Teil des Abends die Vier Studien zu einem Klarinettenquintett mit Jörg Widmann und Solistinnen des BRSO. Im Rahmen des Konzerts wird Georg Nigl und Olga Pashchenko der Jahrespreis 2021 der Deutschen Schallplattenkritik verliehen. Den Konzertmitschnitt sendet BR-KLASSIK am 24. März um 22.05 Uhr im Radio.