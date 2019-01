THEMA MUSIK LIVE Musik und Exil

Die Sende- und Veranstaltungsreihe THEMA MUSIK LIVE ist am Donnerstag, 14. Februar 2019, erstmals zu Gast im NS-Dokumentationszentrum in München. Welche Erfahrungen machen Musiker, die ihre Heimat verlassen müssen und ins Exil gehen? Wie wirkt sich das Exil auf die künstlerische Arbeit aus? Diese und andere Fragen werden um 20.00 Uhr in einer Gesprächsrunde mit musikalischer Begleitung diskutiert. BR-KLASSIK überträgt die Veranstaltung live im Hörfunk.