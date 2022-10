musica viva Uraufführungen mit dem Symphonieorchester und Chor des BR

Die in Belgrad geborene und in Berlin lebende Komponistin Milica Djordjević hat für ihre Werke zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter 2016 den Komponist_innen-Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung und 2020 den Claudio Abbado Composition Prize der Karajan Akademie der Berliner Philharmoniker. In ihrem nun bei der musica viva uraufgeführten Werk "Mit o ptici" für Chor und Orchester vertont sie ein Versepos des jugoslawischen Dichters Miroslav Antić (1932-1986).