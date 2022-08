BR / musica viva Gastspiel des National Gugak Center

Die königlich-rituelle Ahnenzeremonie wurde 2008 in die Repräsentative UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Die Zeremonie wird heute vom National Gugak Center, Koreas repräsentativer Institution für die traditionellen Künste, gepflegt und bewahrt. In einer speziell für die Deutschland-Tournee entwickelten Fassung mit dem Court Music Orchestra of NGC, dem Dance Theatre of NGC und über 80 Performerinnen und Performern wird die beeindruckende zeremonielle Lebendigkeit der musikalisch-theatralen Tradition Koreas erlebbar.