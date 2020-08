Saisonauftakt am 16. September Münchner Rundfunkorchester präsentiert Filmmusik mit Nervenkitzel

Anlässlich seines Einstands als neuer Programmdirektor Kultur beim Bayerischen Rundfunk ist Dr. Reinhard Scolik zu Gast. Die Aufzeichnung des Konzerts wird am Sonntag, 20. September 2020, ab 19.05 Uhr auf BR-KLASSIK ausgestrahlt.

Dieser Saisonauftakt ist ein Sonderkonzert in vielerlei Hinsicht: Nach der coronabedingten Absage des ARD-Musikwettbewerbs spielt das Münchner Rundfunkorchester statt des Preisträgerkonzerts einen Filmmusikabend mit zwei Aufführungen. Eine reduzierte Besetzung des Orchesters sowie des Publikumsraums geben den Auftakt zu einer Saison unter besonderen Bedingungen. Das Orchester macht die Not zur Tugend und ergänzt sein Spielzeitrepertoire um kleiner besetzte Werke oscarprämierter Hollywood-Komponisten. Geleitet wird das austro-amerikanische Filmmusikprogramm vom 25-jährigen Grazer Patrick Hahn, der beim Rundfunkorchester 2019 mit "SPACE NIGHT in Concert II" debütierte. Bühnengast von BR-KLASSIK-Moderatorin Anna Greiter ist Dr. Reinhard Scolik, der als Programmdirektor Kultur beim Bayerischen Rundfunk auch für die Klangkörper verantwortlich ist.

Nervenkitzel aus Hollywood

Mit John Williams, Bernard Herrmann, Philip Glass, Erich Wolfgang Korngold und Max Steiner stehen fünf Größen der Filmmusik auf dem Programm. Die beiden Austro-Amerikaner Korngold und Steiner setzten im Hollywood der 1930er Jahre neue Maßstäbe. Von Korngold sowie dem vielfach oscarprämierten Williams werden spannende Werke jenseits der Leinwand zu hören sein.

Das weitere Repertoire ist nervenkitzelndes "Kino für die Ohren“: Seinen ersten Spielfilm vertonte Philip Glass mit "Mishima"; der Film über den gleichnamigen japanischen Schriftsteller endet wie dessen Roman "Runaway Horses": mit rituellem Selbstmord. Steiners Titelmelodie zu "A Summer Place" beschwört eine – nur scheinbare – familiäre Idylle an der amerikanischen Ostküste herauf. Von Bernard Herrmann stehen zwei Film-Suiten auf dem Programm: Auszüge aus der Musik zu François Truffauts Dystopie "Fahrenheit 451" erwecken eine Welt zum Leben, in der die Feuerwehr Bücher verbrennt. Geschichte hat Herrmann auch mit Alfred Hitchcocks "Psycho" – und insbesondere dem Mord in der bekannten Duschszene – geschrieben: Mit gebührendem Grusel vollendet die "Psycho"-Suite den Nervenkitzel-Abend.

Sendungstermin: Die Ausstrahlung im Hörfunk erfolgt am Sonntag, 20. September 2020, ab 19.05 Uhr auf BR-KLASSIK.

Programm: J. Williams Essay for Strings

B. Herrmann "Fahrenheit 451" Suite (Ausschnitte)

P. Glass "Mishima. A Life in Four Chapters": „Runaway Horses“



E. W. Korngold Sinfonische Serenade B-Dur, op. 39: 2.Satz. Intermezzo



M. Steiner "Theme from A Summer Place"

B. Herrmann "Psycho". A Narrative for String Orchestra

Mitwirkende: Gast: Dr. Reinhard Scolik (BR-Programmdirektor Kultur)

Moderation: Anna Greiter

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Patrick Hahn