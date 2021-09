Premiere Patrick Hahn wird Erster Gastdirigent des Münchner Rundfunkorchesters

Der österreichische Dirigent, Komponist und Pianist feierte sein erfolgreiches Debüt im Juli 2019 mit der "Space Night in Concert II". Des Weiteren hat der 26-Jährige mit einem Weihnachtskonzert von Chor und Rundfunkorchester des BR auf sich aufmerksam gemacht und stand beim Saisonauftakt der letzten Spielzeit 2020/2021 mit Filmmusik unter dem Motto "Kino für die Ohren" am Pult.

Patrick Hahn wird die neue Spielzeit am 10. Oktober mit dem 1. Sonntagskonzert und Viktor Ullmanns bemerkenswerter Kammeroper "Der Kaiser von Atlantis" eröffnen. Ein Opernprojekt mit der Theaterakademie August Everding sowie ein Konzert der Reihe "Paradisi gloria" mit Karl Amadeus Hartmanns "Concerto funebre" und die Fortsetzung der "Space Night in Concert" ergänzen die Zusammenarbeit.

Als Dirigent hat Patrick Hahn bereits mit namhaften Orchestern und Institutionen zusammengearbeitet, u. a. mit den Münchner Philharmonikern, der Dresdner Philharmonie, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Gürzenich-Orchester Köln, der NDR Radiophilharmonie, den Wiener Symphonikern, der Staatsoper Hamburg, der Ungarischen Staatsoper und den Tiroler Festspielen Erl. In enger Zusammenarbeit mit Kirill Petrenko übernahm er an der Bayerischen Staatsoper die Einstudierung von Straussʼ "Salome" und Korngolds "Die tote Stadt".

Der "Shootingstar der internationalen Dirigentenszene", wie Patrick Hahn in den Medien bezeichnet wird, tritt parallel zu seinem Engagement beim Münchner Rundfunkorchester in der neuen Saison 2021/2022 als jüngster Generalmusikdirektor Deutschlands sein Amt in Wuppertal an, zudem hat er vor Kurzem die Position des Ersten Gastdirigenten beim Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra übernommen.