Münchner Rundfunkorchester "Paradisi gloria" mit zwei Uraufführungen

Nach dem erfolgreichen Auftakt der neu ausgerichteten Konzertreihe "Paradisi gloria" stehen im zweiten Konzert zwei Werke des 1955 im Libanon geborenen Franzosen Naji Hakim im Zentrum des Programms: die "Messe solennelle" und sein "Ave Maria". Beide Werke erleben am Freitag, den 3. März, in der Besetzung für Chor und Orchester in der Herz-Jesu-Kirche in München-Neuhausen ihre Uraufführung. Es musizieren das Münchner Rundfunkrochester und der Chor des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Wayne Marshall, der Komponist selbst ist an der Orgel zu hören.