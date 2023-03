"Klassik zum Staunen" zum Anfassen Das Münchner Rundfunkorchester schwärmt wieder aus in die Schulen

Live vor Ort Lust auf Klassik und Instrumente machen und so die Musik direkt zu den Kindern an die Schulen bringen: Nach diesem Motto gehen ab Montag, 20. März, Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters wieder auf Tour. 42 Schulklassen bekommen Besuch von Musikerinnen und Musikern. Als Höhepunkt eines dreistufigen Education-Programms steht am Ende ein Konzertbesuch. Auch für 2023/24 können sich Schulen mit den Klassen 1 bis 6 wieder für die Teilnahme bewerben.

Die Schulbesuche sind Teil des "Drei-Säulen-Modells" zur Musikvermittlung, das das Münchner Rundfunkorchester in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus entwickelt hat. Das Modell wird seit rund 20 Jahren mit großem Zulauf angeboten und besteht aus Lehrerfortbildungen im Vorfeld, anschließenden Schulbesuchen durch Musikerinnen und Musiker sowie einem abschließenden Konzertbesuch der teilnehmenden Klassen.

In den Lehrerfortbildungen zu ausgewählten Konzerten werden neue Wege erarbeitet, um Schülerinnen und Schüler an die Programme heranzuführen. Dozent ist Peter Schlier, stellvertretender Solokontrabassist im Münchner Rundfunkorchester. Die vierstündigen Fortbildungen werden als Kombination aus Live- und Online-Veranstaltungen angeboten. Die erste Hälfte ist eher theoretisch angelegt und wird zusätzlich jeweils online übertragen. In der zweiten Hälfte werden praktische Übungen ausschließlich vor Ort durchgeführt. So können ohne weite Anreise auch Interessierte außerhalb Münchens teilnehmen.

Eine Woche – 42 Klassen

Im Rahmen des aktuellen Programms haben Ende Februar 22 Lehrkräfte an der Fortbildung teilgenommen. Zwischen 20. und 24. März fahren nun an drei Tagen Musikerinnen und Musiker zu deren Schulen und besuchen insgesamt 42 Schulklassen, die sich in der Zwischenzeit auf das Programm vorbereitet haben. Mit dabei sind neben Schulen in München beispielsweise auch Grundschulen aus Gangkofen, Steinhöring, Dietramszell, Alling und Hörgertshausen.

Gemeinsam ins Musical

Höhepunkt des dreistufigen Programms ist diesmal der Besuch des Musicals "Andersen" am 5. Mai im Münchner Prinzregententheater, in dem die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer "ihren Gast" aus dem Münchner Rundfunkorchester live im Konzertsaal erleben können. Komponist Frank Loesser erzählt in seinem Musical, wie die Märchen von Hans Christian Andersen entstanden sind und lässt Däumelinchen, die kleine Meerjungfrau und viele mehr auf der Bühne lebendig werden. In Kooperation mit der Musicalabteilung der Theaterakademie August Everding werden Geschichten vom hässlichen Entlein bis zu des Kaisers neuen Kleidern dargestellt und zum Leben erweckt.

Bewerbung zur Teilnahme

Auch für das kommende Programm 2023/24 können sich wieder 1. bis 6. Jahrgangsstufen aller Schulformen bewerben unter klassik-zum-staunen@br.de

Eine Übersicht und Erläuterungen zu den Angeboten für Schulklassen finden Sie hier:

rundfunkorchester.de/klassik-zum-staunen/fuer-schulen