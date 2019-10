Münchner Rundfunkorchester Klassik zum Staunen - Für Kinder ab sechs Jahren

Zum Saisonauftakt lädt das Münchner Rundfunkorchester in seiner traditionsreichen Reihe "Klassik zum Staunen" am 8. und 9. November 2019 in das Münchner Prinzregententheater ein. Im einstündigen Konzert für Kinder, Familien und Junggebliebene erklingt neben dem Kinderklassiker "Peter und der Wolf" auch dessen Fortsetzung mit dem Titel "Die Ente lebt!". Diese stammt aus der Feder von Jean-François Verdier, der das Münchner Rundfunkorchester dabei erstmals dirigiert.

Als Erzähler wirkt Stefan Wilkening mit, der schon zahlreiche Kinderkonzerte des Rundfunkorchesters mit seiner Stimme und seiner Erzählkunst bereichert hat.

Zum Inhalt: Mit einer List fängt der mutige Peter den bösen Wolf – lebendig und ganz ohne Hilfe der Jäger. Begleitet von all den Tieren, die rund um sein Haus leben, ziehen sie zum Zoo. Nur die Ente hat der Wolf vorher verschluckt. Wie es mit ihr weitergeht und welche Abenteuer im Zoo warten – davon erzählt die Fortsetzung aus der Feder von Bernard Friot (Text) und Jean-François Verdier (Musik; im Foto), die als Hommage an "das Genie Sergej Prokofjew“ gedacht ist, so Verdier.

Die beiden Schulkonzerte am Freitag, 8. November 2019, werden im "Drei-Säulen-Modell" durchgeführt: Lehrer, die mit ihren Klassen die Konzerte besuchen, erhalten in einer Fortbildung mit Peter Schlier (stellvertretender Solo-Kontrabassist im Münchner Rundfunkorchester) Anregungen, wie sie ihre Schüler vorbereiten können. Als zweite Säule findet ein Besuch eines Orchestermusikers in den Klassen statt, und als Höhepunkt schließt der Konzertbesuch dieses umfassende Klassikerlebnis ab.

Programm:

Sergej Prokofjew

Peter und der Wolf

Jean-François Verdier

Die Ente lebt!

Mitwirkende:

Erzähler: Stefan Wilkening:

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Jean-François Verdier.