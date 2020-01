"Münchner Runde" Jahresauftakt mit Thema Mietmarkt

Die Mieten in Bayern steigen – nicht nur in den Städten, auch auf dem Land. Ein Volksbegehren fordert jetzt einen Mietenstopp für sechs Jahre in zahlreichen Städten und Gemeinden. Bayernweit werden derzeit Unterschriften gesammelt. Vermieter und Immobilieneigentümer protestieren gegen die Pläne. In der ersten Ausgabe des neuen Jahres diskutiert die "Münchner Runde" mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft über das Volksbegehren und die Wohnungsnot in Bayern: am Mittwoch, 15. Januar 2020, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Moderator ist BR-Chefredakteur Christian Nitsche.