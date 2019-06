10 Jahre MünchenHören "Es blubbert, rauscht und plätschert - Wasser in München"

"MünchenHören" feiert Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal haben sich in diesem Schuljahr Münchner Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen in ihren Stadtteilen auf die Suche nach Geschichten gemacht. Gemeinsam mit Radioprofis des Bayerischen Rundfunks und der Stiftung Zuhören produzierten sie Audiobeiträge zum Thema "Es blubbert, rauscht und plätschert – München und sein Wasser“. Zusätzlich unterstützt wurden sie dabei von jungen Coaches des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement.

Am Dienstag, 2. Juli 2019, präsentieren 17 Schülergruppen bei einer Abschlussveranstaltung im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks ihre akustischen Ergebnisse.

Entstanden sind Interviews, Umfragen, Reportagen und Hörspiele über Wasser in München: Woher kommt das Wasser im Westpark und woher das im Tierpark? Produziert das Wasserrad im St.-Anna-Gymnasium Energie? Die Mittelschule in der Wörthstraße berichtet über ihren Besuch des Wasserschlosses im Mangfalltal. Eine dritte Klasse erzählt in einem Hörspiel, dass um 1300 an der Isar gewaschen wurde und dass auf Wäschediebstahl die Todesstrafe stand. Zu hören sind die Beiträge der Gruppen am Dienstag, den 2. Juli hier:

Visuell umrahmt wird die klangvolle Veranstaltung durch eine Vorführung zum Thema Wasser durch das Improvisationstheater "mixxit".

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter ist Schirmherr der zehnten Staffel von MünchenHören. Er wird bei der Veranstaltung vertreten durch Stadtschulrätin Beatrix Zurek, Leiterin des Referats für Bildung und Sport.

MünchenHören ist ein Projekt der Stiftung Zuhören in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und den Fachbereichen Politische Bildung und Neue Medien/Medienpädagogik des Pädagogischen Instituts – Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement des Referats für Bildung und Sport.

MünchenHören: So klingt die Stadt

Bei MünchenHören lernen Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und Schultypen, wie man Audiobeiträge macht. Münchens akustischer Stadtplan wächst und wächst. Knapp 300 Audiobeiträge sind in den letzten zehn Jahren in fast allen Stadtvierteln entstanden: große und kleine Geschichten, lustige und traurige, Geschichten von heute und von damals zu unterschiedlichsten Themen wie "Woher haben die Straßen ihren Namen (Schuljahr 2015/16)", "Was erzählen Münchner Fassaden (2016/17)", und "Endlich Frieden – Was geschah vor 100 Jahren nach Ende des 1. Weltkrieges (2017/18)"