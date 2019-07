Deutsche Free-TV-Premiere Französische Actionkomödie "Ein Mordsteam"

Der Riesenerfolg von "Ziemlich beste Freunde" (2011) machte den Schauspieler Omar Sy über Frankreichs Grenzen hinaus zum Superstar. In der rasanten Actionkomödie "Ein Mordsteam" von David Charhon verkörpert er einen ungehobelten Polizisten aus der Pariser Vorstadt, der an der Seite seines schnöseligen Pariser Kollegen, gespielt von Laurent Lafitte, einen Mordfall lösen soll. Das BR Fernsehen zeigt "Ein Mordsteam" als deutsche Free-TV-Premiere. Der Film ist nach der Ausstrahlung für eine Woche in der BR Mediathek verfügbar.