Lebenslinien "Monika Baumgartner – Die Rollen meines Lebens"

Das BR Fernsehen zeigt am Montag, 6. Juni 2022, um 22.00 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Monika Baumgartner – Die Rollen meines Lebens". Der Film erzählt über das Leben der beliebten Münchner Schauspielerin Monika Baumgartner, die lange Zeit nur unter einem unerträglichen Nervenschmerz auf der Bühne und vor der Kamera gestanden ist. In der BR Mediathek ist das Porträt bereits ab Donnerstag, 2. Juni 2022 zu sehen. Am 6.Juni 2022 wird im Anschluss an die Lebenslinien um 22.45 Uhr im BR Fernsehen der Film "Gipfelsturm" mit Monika Baumgartner gezeigt.