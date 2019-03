Auch 2019 große BR-weite Publikumsaktion "Mitmischen! – Programm machen beim BR"

Einblick in unsere Arbeit geben

Jetzt bietet sich also erneut die Chance: Vom 3. bis 6. Juni können Interessierte wieder beim BR "mitmischen". Wer den Bayerischen Rundfunk einen Tag lag von innen kennenlernen möchte, kann sich ab 1. April bewerben. Mitmachen kann jeder. Das Funkhaus in München, das BR-Fernsehen in München Freimann, das Studio Franken in München, die Regionalstudios in Augsburg, Regensburg und Würzburg und weitere kleine BR-Standorte in ganz Bayern heißen Mitmischer willkommen!

Ab 1. April können sich Interessierte für die Aktion online auf BR.de/mitmischen bewerben.