"Mitmischen!" im BR – Bayern macht Programm! Publikumsaktion am 16. November – Anmeldung ab sofort möglich

Der Bayerische Rundfunk lädt ein, mitzumischen und das BR-Programm in seiner ganzen Vielfalt mitzugestalten. Am Mittwoch, den 16. November, heißt es den ganzen Tag über: "Mitmischen! Bayern macht Programm". Ab sofort können sich Interessierte für verschiedene Aktionen anmelden und dann konstruktiv am BR-Programm mitwirken. Informationen dazu und den direkten Weg zur Anmeldung gibt es hier.

Die angebotenen Mitmach- und Beteiligungsaktionen decken das gesamte Spektrum des BR-Programms im Hörfunk, im Fernsehen und online ab: Von der Möglichkeit, mit einem Korrespondenten als Außenreporter unterwegs zu sein, bis zum Mitgestalten von Musiksendungen, vom Call-In bei einigen Talkformaten bis hin zum Blick hinter die Kulissen verschiedener Sendungen. So sind zu einem "jetzt red i - Extra" diesmal 70 Jugendliche eingeladen, von denen ein Teil die Sendung mitgestaltet. An einem BR24live beteiligen sich Mitmischerinnen und Mitmischer unter dem Motto "Fragt uns!" mit ihren Fragen und Programmwünschen, und für die Abendschau und BR24 entscheidet das Publikum im Vorfeld über ein Online-Voting-Tool, um welches Thema es im Programm gehen soll. In der Call-in-Sendung "Tagesgespräch" bei Bayern 2 und ARD alpha stellt sich BR-Intendantin Katja Wildermuth den Fragen der Hörerinnen und Hörer.

Blick hinter die Kulissen

Als musikalische Leckerbissen warten Proben des BR Chors, des Rundfunkorchesters sowie eine Studio-Produktion von BR-KLASSIK mit den Bamberger Symphonikern auf die Interessenten. Viel Spannung verspricht auch das Team der Kultserie "Dahoam is Dahoam", das einen Tag lang einen Blick hinter die Kulissen am Set in Lansing erlaubt.

"Wer immer schon mal bei einer BR24live-Ausgabe mitwirken oder wissen wollte, wie eine Folge 'Dahoam is Dahoam' entsteht, wer mal den Alltag eines Regionalreporters live miterleben, die Playlist einer Radiosendung mitgestalten oder bei einer Probe des BR-Chores lauschen wollte, ist genau richtig bei 'Mitmischen'! Am 16. November machen wir als Bayerischer Rundfunk nicht nur Programm fürs Publikum, sondern mit dem Publikum. Menschen in Bayern können sich beteiligen und Programm machen – live vor Ort oder digital. Außerdem erzählen unsere Journalisten und Journalistinnen von ihrer Arbeit und freuen sich über Themenanregungen für unsere – für Ihre Sendungen und Beiträge." Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks

Überblick über einzelne Aktionen:

Hörerinnen und Hörer können sich direkt einbringen, wenn die Regionalstudios ihre Mittagssendungen in BAYERN 1 planen und produzieren. Im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD alpha wird Intendantin Katja Wildermuth mit den Anrufenden ins Gespräch kommen. Das BAYERN 3-Team stellt sich den Fragen seiner Community zu Musikauswahl sowie zu Redaktionsabläufen und informiert über die Arbeit von Korrespondentinnen und Korrespondenten in Bayern und im Ausland. Auf der "Blauen Couch" bei BAYERN 1 wird geklärt, wie Regionalberichterstattung und Nachrichten funktionieren, genauso wie in der Sondersendung "Mittwochs um Elf" bei BR24 Radio, in der das Publikum live Fragen stellen kann.

"jetzt red i-Extra"

Besondere Spannung verspricht die Sendung "jetzt red i-Extra". Dabei ist das "Mitmischen" der Bürgerinnen und Bürger schon immer essentieller Bestandteil des Konzepts. Geladen sind dieses Mal rund 70 Jugendliche, von denen eine Gruppe bereits vor der Sendung redaktionell mitarbeiten kann, bei der Produktion eines TikTok-Formats, einer Instagram-Story sowie eines Webartikels. Es wird inhaltlich dabei um Jugend in Zeiten der Krise gehen: Neben Klimawandel, Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine sehen sich die Jugendlichen auch mit anderen Themen wie Digitalisierung, Rechtsextremismus oder der Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land konfrontiert. Wie kommen die Jugendlichen mit diesen Herausforderungen klar, fragt Moderatorin Franziska Eder, unterstützt von Helene Reiner, bekannt als Host der News-WG.

DiD-Fans am Set

Mehrere "Dahoam is Dahoam"-Fans dürfen einen Drehtag am Set verbringen, haben die Möglichkeit, mit Redaktion, Produktion und den Schauspielerinnen und Schauspielern direkt ins Gespräch zu kommen und bei den Dreharbeiten hautnah dabei zu sein.

Sondersendung BR24live

BR24live präsentiert am Mitmischen-Tag ein interaktives Format unter dem Motto "Fragt uns!". Im Livestream können Mitmischerinnen und Mitmischer Fragen stellen und Programmwünsche anbringen. Der Stream wird auf den digitalen Plattformen von BR24 übertragen.

Abendschau-Publikum bestimmt Themen

Bei der Abendschau entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer schon vor dem 16. November über Themen, die an diesem Tag ins Programm kommen. Im Vorfeld kann das Publikum online abstimmen, welcher Schwerpunkt in der Sendung verwirklicht wird.

Mitmischen in der Region

Dass der BR in ganz Bayern daheim ist, beweisen die Regionalstudios mit ihren Korrespondentinnen und Korrespondenten in 30 bayerischen Städten täglich. Wer sich tiefere Einblicke in deren Arbeit wünscht, kann in Regensburg oder Nürnberg digital bei der Programmplanung dabei sein und sich auch bei den Mittagssendungen einbringen. Zugleich können Mitmischerinnen und Mitmischer in den sieben Regierungsbezirken Korrespondenten live bei ihrer journalistischen Arbeit begleiten, und zwar in Ansbach, Aschaffenburg, Bayreuth, Donauwörth, Regensburg, Rosenheim und Deggendorf.